Festival de musique classique Notes océanes À 2 Violoncelles Loctudy
Festival de musique classique Notes océanes À 2 Violoncelles Loctudy vendredi 31 juillet 2026.
Loctudy
Festival de musique classique Notes océanes À 2 Violoncelles
Rue de Poulpeye Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le festival Notes Océanes, musique classique en Pays bigouden, vous attend pour sa 5ème édition.
La soirée de clôture invite la violoncelliste Virginie Constant, pour le quatuor d’Arensky et le fabuleux quintette pour deux violoncelles de Schubert, afin de terminer en beauté un festival 2026 haut en talents.
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Rue de Poulpeye Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 7 44 90 89 24
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English :
L’événement Festival de musique classique Notes océanes À 2 Violoncelles Loctudy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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