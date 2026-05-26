Loctudy

Festival de musique classique Notes océanes Concert découverte Flûte enchanteresse

Rue de Poulpeye Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le festival Notes Océanes, musique classique en Pays bigouden, vous attend pour sa 5ème édition.

Concert découverte Flûte enchanteresse à l’église Saint-Tudy.

Billets sur HelloAsso. .

Rue de Poulpeye Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 7 44 90 89 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival de musique classique Notes océanes Concert découverte Flûte enchanteresse Loctudy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden