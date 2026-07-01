Concert Jazz New Orleans Saveurs du sud jazz band Loctudy
jeudi 30 juillet 2026 · Loctudy
Informations pratiques
Loctudy
Concert Jazz New Orleans Saveurs du sud jazz band
32 Corniche de Penhador Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
L’orchestre Saveurs du Sud est un sextet de musiciens français, et suisses, orchestre de renommée internationale.
Réservations par téléphone.
Organisé par l’association Saveurs du sud .
32 Corniche de Penhador Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 80 33 34 28
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English :
L’événement Concert Jazz New Orleans Saveurs du sud jazz band Loctudy a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Destination Pays Bigouden
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