Informations pratiques

Loctudy

Concert Jazz New Orleans Saveurs du sud jazz band

32 Corniche de Penhador Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

L’orchestre Saveurs du Sud est un sextet de musiciens français, et suisses, orchestre de renommée internationale.

Réservations par téléphone.

Organisé par l’association Saveurs du sud .

32 Corniche de Penhador Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 80 33 34 28

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English :

L’événement Concert Jazz New Orleans Saveurs du sud jazz band Loctudy a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Destination Pays Bigouden