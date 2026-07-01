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AGENDA · Loctudy

Concert Jazz New Orleans Saveurs du sud jazz band Loctudy

jeudi 30 juillet 2026 · Loctudy

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Adresse
32 Corniche de Penhador
Ville
29750 Loctudy
Département
Finistère
Tarif

Loctudy

Concert Jazz New Orleans Saveurs du sud jazz band

32 Corniche de Penhador Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

L’orchestre Saveurs du Sud est un sextet de musiciens français, et suisses, orchestre de renommée internationale.
Réservations par téléphone.

Organisé par l’association Saveurs du sud   .

32 Corniche de Penhador Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 80 33 34 28 

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English :

L’événement Concert Jazz New Orleans Saveurs du sud jazz band Loctudy a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Destination Pays Bigouden

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