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Festival de musique classique Notes océanes Concert découverte Le Livre de la jungle Loctudy

Festival de musique classique Notes océanes Concert découverte Le Livre de la jungle Loctudy mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Rue du Dourdy

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif :

Loctudy

Festival de musique classique Notes océanes Concert découverte Le Livre de la jungle

Rue du Dourdy Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Le festival Notes Océanes, musique classique en Pays bigouden, vous attend pour sa 5ème édition.

Concert découverte Le Livre de la jungle dans le cadre magnifique du manoir de Kerenez.

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Rue du Dourdy Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 7 44 90 89 24 

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L’événement Festival de musique classique Notes océanes Concert découverte Le Livre de la jungle Loctudy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden

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