Loctudy

Festival de musique classique Notes océanes Concert découverte Le Livre de la jungle

Rue du Dourdy Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le festival Notes Océanes, musique classique en Pays bigouden, vous attend pour sa 5ème édition.

Concert découverte Le Livre de la jungle dans le cadre magnifique du manoir de Kerenez.

Billets sur HelloAsso. .

Rue du Dourdy Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 7 44 90 89 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival de musique classique Notes océanes Concert découverte Le Livre de la jungle Loctudy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden