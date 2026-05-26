Loctudy

Festival de musique classique Notes océanes Voix et vitrousité

Rue de Poulpeye Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Le festival Notes Océanes, musique classique en Pays bigouden, vous attend pour sa 5ème édition.

Le festival s’ouvre sur des airs d’opéra avec Chantal Perraud soprano colorature et Véronique Briel au piano, accompagnées du Trio composé d’Hélène Collerette, violon supersoliste de l’orchestre philharmonique de Radio France, Fabrice Bihan, violoncelliste soliste, professeur au Conservatoire national de Lyon et Teodor Coman, altiste, premier soliste de l’orchestre national de France. De Mozart à Bernstein, en passant par Fauré et Massenet, la soirée s’annonce virtuose et pétillante.

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Rue de Poulpeye Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 7 44 90 89 24

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L’événement Festival de musique classique Notes océanes Voix et vitrousité Loctudy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden