Stage de poterie 18h Loctudy
Stage de poterie 18h Loctudy lundi 13 juillet 2026.
Loctudy
Stage de poterie 18h
49 rue de Kerilis Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-13
Stage de tournage et modelage à l’Atelier Céramique Kerilis Loctudy.
Tarif du stage 18 heures 360 €. Ce prix comprend l’accompagnement, l’argile, les décors et les cuissons.
Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e) vous êtes les bienvenu(e)s ! Je vous guide dans l’apprentissage du tournage et du modelage.
Selon vos envies, vous allez développer votre créativité en façonnant des céramiques déco, art de la table, sculptures.
Pour plus d’infos, je vous invite à venir visiter l’Atelier Kerilis ou à m’adresser un mail pour convenir d’un rendez-vous téléphonique. L’ inscription est validée à réception de l’acompte, 30% du montant de votre stage.
Dates des stages
Du lundi 13 au jeudi 16 juillet
Du lundi 20 au jeudi 23 juillet
Du lundi 27 au jeudi 30 juillet
Du lundi 3 au jeudi 6 août
Du lundi 10 au jeudi 13 août
Du lundi 17 au jeudi 20 août .
49 rue de Kerilis Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 68 95 91 02
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English :
L’événement Stage de poterie 18h Loctudy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Destination Pays Bigouden
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