Concert Les mardis de l’orgue de l’église Saint-Tudy Rue de Poulpeye Loctudy
Concert Les mardis de l’orgue de l’église Saint-Tudy Rue de Poulpeye Loctudy mardi 7 juillet 2026.
Loctudy
Concert Les mardis de l’orgue de l’église Saint-Tudy
Rue de Poulpeye Eglise Saint-Tudy Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-07
A l’heure du marché hebdomadaire, une heure de musique, où l’orgue se fait entendre.
7 JUILLET HERVÉ LESVENAN, ORGUE | LOÏC BLÉJAN, UILLEAN PIPE | RONAN BAUDRY, SAXOPHONE
14 JUILLET EMMANUEL HOCDÉ, ORGUE (PARIS LAVAL) | CHRISTOPHE HOCDÉ, VIOLON
21 JUILLET THIBAULT FAJOLES, ORGUE (NOTRE-DAME DE PARIS)
28 JUILLET SIMONA FRUSCELLA, ORGUE (ITALIE)
4 AOÛT GWENAËL RIOU, ORGUE (LOCTUDY) | SYLVAIN PIAS, CHANT
11 AOÛT CHRISTOPHE GUIDA, ORGUE (NOTRE-DAME DE VINCENNES)
18 AOÛT MINEKO KOJIMA, ORGUE (JAPON) .
Rue de Poulpeye Eglise Saint-Tudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne
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English : Concert Les mardis de l’orgue de l’église Saint-Tudy
L’événement Concert Les mardis de l’orgue de l’église Saint-Tudy Loctudy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden
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