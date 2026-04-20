Concert Les mardis de l’orgue de l’église Saint-Tudy Rue de Poulpeye Loctudy

Loctudy

Concert Les mardis de l’orgue de l’église Saint-Tudy

Rue de Poulpeye Eglise Saint-Tudy Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-07

A l’heure du marché hebdomadaire, une heure de musique, où l’orgue se fait entendre.

7 JUILLET HERVÉ LESVENAN, ORGUE | LOÏC BLÉJAN, UILLEAN PIPE | RONAN BAUDRY, SAXOPHONE

14 JUILLET EMMANUEL HOCDÉ, ORGUE (PARIS LAVAL) | CHRISTOPHE HOCDÉ, VIOLON

21 JUILLET THIBAULT FAJOLES, ORGUE (NOTRE-DAME DE PARIS)

28 JUILLET SIMONA FRUSCELLA, ORGUE (ITALIE)

4 AOÛT GWENAËL RIOU, ORGUE (LOCTUDY) | SYLVAIN PIAS, CHANT

11 AOÛT CHRISTOPHE GUIDA, ORGUE (NOTRE-DAME DE VINCENNES)

18 AOÛT MINEKO KOJIMA, ORGUE (JAPON) .

Rue de Poulpeye Eglise Saint-Tudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne

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English : Concert Les mardis de l’orgue de l’église Saint-Tudy

L’événement Concert Les mardis de l’orgue de l’église Saint-Tudy Loctudy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Destination Pays Bigouden