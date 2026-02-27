Concours de châteaux de sable pour enfants Rue de Langoz Loctudy
Concours de châteaux de sable pour enfants Rue de Langoz Loctudy jeudi 16 juillet 2026.
Concours de châteaux de sable pour enfants
Rue de Langoz Plage de Langoz Loctudy Finistère
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
2026-07-16
Concours de château de sable pour les enfants ! Vite à la plage de Langoz !
Participants enfants jusqu’à 14 ans
Matériel à apporter pelle, râteau, seau…
Organisation les enfants seront répartis en deux groupes
. 7 ans et moins
. 8 à 14 ans
Déroulement du concours
Durée 2 heures maximum pour réaliser un chef-d’œuvre.
Thème précisé ultérieurement
Organisé par le FAR .
Rue de Langoz Plage de Langoz Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 08 98 10 53
English : Concours de châteaux de sable pour enfants
