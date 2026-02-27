Concours de châteaux de sable pour enfants Rue de Langoz Loctudy

Concours de châteaux de sable pour enfants

Rue de Langoz Plage de Langoz Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : 2026-07-16
2026-07-16

Concours de château de sable pour les enfants ! Vite à la plage de Langoz !

Participants enfants jusqu’à 14 ans 

Matériel à apporter pelle, râteau, seau…

Organisation les enfants seront répartis en deux groupes
. 7 ans et moins
. 8 à 14 ans

Déroulement du concours
Durée 2 heures maximum pour réaliser un chef-d’œuvre.
Thème précisé ultérieurement

Organisé par le FAR   .

Rue de Langoz Plage de Langoz Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 08 98 10 53 

