Stage de poterie 12h Loctudy
Stage de poterie 12h Loctudy lundi 13 juillet 2026.
Loctudy
Stage de poterie 12h
49 rue de Kerilis Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-13
Stage de tournage et modelage à l’Atelier Céramique Kerilis Loctudy.
Tarif du stage 12 heures 180 €. Ce prix comprend l’accompagnement, l’argile, les décors et les cuissons.
Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e) vous êtes les bienvenu(e)s ! Je vous guide dans l’apprentissage du tournage et du modelage.
Selon vos envies, vous allez développer votre créativité en façonnant des céramiques déco, art de la table, sculptures.
Pour plus d’infos, je vous invite à venir visiter l’Atelier Kerilis ou à m’adresser un mail pour convenir d’un rendez-vous téléphonique. L’ inscription est validée à réception de l’acompte, 30% du montant de votre stage.
Dates des stages
Lundi 13 juillet et mercredi 15 juillet
Lundi 20 juillet et mercredi 22 juillet
Lundi 27 juillet et mercredi 29 juillet
Lundi 3 août et mercredi 5 août
Lundi 10 août et mercredi 12 août
Lundi 17 août et mercredi 19 août .
49 rue de Kerilis Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 68 95 91 02
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English :
L’événement Stage de poterie 12h Loctudy a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Destination Pays Bigouden
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