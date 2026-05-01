Conférence Les mots bretons dans la langue française Salle polyvalente Loctudy
Conférence Les mots bretons dans la langue française Salle polyvalente Loctudy samedi 23 mai 2026.
Loctudy
Conférence Les mots bretons dans la langue française
Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Que doit le français à la langue bretonne ? Quelle est la
contribution du breton à son enrichissement ?
Si la langue française est un trésor, certains des bijoux
(mot breton !) de son vocabulaire ont été puisés
directement dans le breton.
Organisé par l’association Histoire locale et patrimoine de Loctudy. Entrée libre. .
Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67
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English : Conférence Les mots bretons dans la langue française
L’événement Conférence Les mots bretons dans la langue française Loctudy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Pays Bigouden
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