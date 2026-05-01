Conférence Les mots bretons dans la langue française Salle polyvalente Loctudy

Loctudy

Conférence Les mots bretons dans la langue française

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Que doit le français à la langue bretonne ? Quelle est la

contribution du breton à son enrichissement ?

Si la langue française est un trésor, certains des bijoux

(mot breton !) de son vocabulaire ont été puisés

directement dans le breton.

Organisé par l’association Histoire locale et patrimoine de Loctudy. Entrée libre. .

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67

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English : Conférence Les mots bretons dans la langue française

L’événement Conférence Les mots bretons dans la langue française Loctudy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Pays Bigouden