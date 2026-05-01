Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Les mots bretons dans la langue française Salle polyvalente Loctudy

Conférence Les mots bretons dans la langue française Salle polyvalente Loctudy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Place des Anciens Combattants

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Loctudy

Conférence Les mots bretons dans la langue française

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Que doit le français à la langue bretonne ? Quelle est la
contribution du breton à son enrichissement ?
Si la langue française est un trésor, certains des bijoux
(mot breton !) de son vocabulaire ont été puisés
directement dans le breton.

Organisé par l’association Histoire locale et patrimoine de Loctudy. Entrée libre.   .

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Les mots bretons dans la langue française

L’événement Conférence Les mots bretons dans la langue française Loctudy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Loctudy (Finistère)