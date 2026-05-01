Club ciné Médiathèque Loctudy
Club ciné Médiathèque Loctudy mercredi 27 mai 2026.
Loctudy
Club ciné
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Venez partager vos coups de coeur cinématographiques.
Organisé par la médiathèque de Loctudy .
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
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English : Club ciné
L’événement Club ciné Loctudy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Pays Bigouden
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