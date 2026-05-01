Club ciné Médiathèque Loctudy

Loctudy

Club ciné

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Venez partager vos coups de coeur cinématographiques.

Organisé par la médiathèque de Loctudy .

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57

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English : Club ciné

L’événement Club ciné Loctudy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Pays Bigouden