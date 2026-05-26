Loctudy

Festival de musique classique Notes océanes Quators romantique

Rue de Poulpeye Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Le festival Notes Océanes, musique classique en Pays bigouden, vous attend pour sa 5ème édition.

Retour à Loctudy pour de magnifiques quatuors romantiques associant la violoniste Ayako Tanaka, premier violon de l’orchestre national de Lille. Au programme, Beethoven, Amy Beach, Mendelssohn.

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Rue de Poulpeye Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 7 44 90 89 24

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English :

L’événement Festival de musique classique Notes océanes Quators romantique Loctudy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden