Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival de musique classique Notes océanes Quators romantique Loctudy

Festival de musique classique Notes océanes Quators romantique Loctudy jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Rue de Poulpeye

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Loctudy

Festival de musique classique Notes océanes Quators romantique

Rue de Poulpeye Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Le festival Notes Océanes, musique classique en Pays bigouden, vous attend pour sa 5ème édition.

Retour à Loctudy pour de magnifiques quatuors romantiques associant la violoniste Ayako Tanaka, premier violon de l’orchestre national de Lille. Au programme, Beethoven, Amy Beach, Mendelssohn.

Billets sur HelloAsso.   .

Rue de Poulpeye Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 7 44 90 89 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival de musique classique Notes océanes Quators romantique Loctudy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Loctudy (Finistère)