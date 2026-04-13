Concert jazz NISTOS Nistos

Nistos

Concert jazz

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Sylvain Rey et Lucie Southern seront à Pyrénées Andes pour ambiancer la soirée !

Au menu, soirée concert jazz clavier-violon

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NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

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English :

Sylvain Rey and Lucie Southern will be at Pyrénées Andes to liven up the evening!

On the menu: keyboard-violin jazz concert evening

L’événement Concert jazz Nistos a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65