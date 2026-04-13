Concert jazz NISTOS Nistos
Concert jazz NISTOS Nistos samedi 30 mai 2026.
Nistos
Concert jazz
NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Sylvain Rey et Lucie Southern seront à Pyrénées Andes pour ambiancer la soirée !
Au menu, soirée concert jazz clavier-violon
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NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25
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English :
Sylvain Rey and Lucie Southern will be at Pyrénées Andes to liven up the evening!
On the menu: keyboard-violin jazz concert evening
L’événement Concert jazz Nistos a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65