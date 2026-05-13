Nistos

Sur les chemins de transhumance

NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Un week-end au rythme des troupeaux et du patrimoine, chez votre guide, Christine.

Hébergement en gîte ou chambre d’hôtes chez Christine, accompagnatrice en montagne, qui vous guidera au cours de balades et randonnées le temps d’un week-end.

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NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com

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English :

A weekend of herding and heritage with your guide, Christine.

Lodging in a gîte or bed and breakfast with Christine, a mountain guide, who will guide you on walks and hikes over the weekend.

L’événement Sur les chemins de transhumance Nistos a été mis à jour le 2026-05-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65