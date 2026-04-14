Concert Jazz, Salle Georges Brassens, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Concert Jazz Vendredi 24 avril, 19h45 Salle Georges Brassens Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:45:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:45:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Entrée possible dès 19 h 45

Début du concert à 20 h 30

Entrée au chapeau

Restauration possible sur place

Salle Georges Brassens 6, chemin de Maintenue, Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Salle de spectacles. Accès par le parking des écoles au 6 chemin de Maintenue ou par l’escalier avenue du deuxième Spahis.

avec Les Midgets et Jackalope Jazz Band