Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Jazz, Salle Georges Brassens, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Concert Jazz, Salle Georges Brassens, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Concert Jazz, Salle Georges Brassens, Saint-Germain-au-Mont-d’Or vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Salle Georges Brassens

Adresse : 6, chemin de Maintenue, Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Ville : 69650 Saint-Germain-au-Mont-d'Or

Département : Métropole de Lyon

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Concert Jazz Vendredi 24 avril, 19h45 Salle Georges Brassens Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:45:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T19:45:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Entrée possible dès 19 h 45
Début du concert à 20 h 30
Entrée au chapeau
Restauration possible sur place

Salle Georges Brassens 6, chemin de Maintenue, Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Salle de spectacles. Accès par le parking des écoles au 6 chemin de Maintenue ou par l’escalier avenue du deuxième Spahis.
avec Les Midgets et Jackalope Jazz Band

À voir aussi à Saint-Germain-au-Mont-d'Or (Métropole de Lyon)