Concert Jazz, Salle Georges Brassens, Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Concert Jazz, Salle Georges Brassens, Saint-Germain-au-Mont-d’Or vendredi 24 avril 2026.
Concert Jazz Vendredi 24 avril, 19h45 Salle Georges Brassens Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:45:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T19:45:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00
Entrée possible dès 19 h 45
Début du concert à 20 h 30
Entrée au chapeau
Restauration possible sur place
Salle Georges Brassens 6, chemin de Maintenue, Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Salle de spectacles. Accès par le parking des écoles au 6 chemin de Maintenue ou par l’escalier avenue du deuxième Spahis.
avec Les Midgets et Jackalope Jazz Band
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