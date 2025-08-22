Le sentier géologique des Monts d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or Rhône

Le sentier géologique des Monts d’Or

Le sentier géologique des Monts d’Or Gare de Saint Germain 69650 Saint-Germain-au-Mont-d’Or Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Sur le sentier géologique qui relie Chasselay à Poleymieux-Mont-d’Or, découvrez les différents paysages des Monts d’Or résultant de la formation des roches, depuis les premiers poissons jusqu’à l’apparition des dinosaures.

English :

On the geological trail that links Chasselay to Poleymieux-Mont-d’Or, discover the different landscapes of the Monts d’Or resulting from the formation of rocks, from the first fish to the appearance of dinosaurs.

Deutsch :

Entdecken Sie auf dem geologischen Pfad, der Chasselay mit Poleymieux-Mont-d’Or verbindet, die verschiedenen Landschaften der Monts d’Or, die durch die Entstehung von Gesteinen entstanden sind, von den ersten Fischen bis zum Auftauchen der Dinosaurier.

Italiano :

Sul sentiero geologico che collega Chasselay a Poleymieux-Mont-d’Or, scoprite i diversi paesaggi dei Monts d’Or derivanti dalla formazione delle rocce, dai primi pesci alla comparsa dei dinosauri.

Español :

En el sendero geológico que une Chasselay con Poleymieux-Mont-d’Or, descubra los diferentes paisajes de los Montes de Oro resultantes de la formación de las rocas, desde los primeros peces hasta la aparición de los dinosaurios.

