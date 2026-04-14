Soirée dansante et repas, Salle Maryse Bastié, Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Soirée dansante et repas, Salle Maryse Bastié, Saint-Germain-au-Mont-d’Or samedi 25 avril 2026.
Soirée dansante et repas Samedi 25 avril, 19h00 Salle Maryse Bastié Métropole de Lyon
de 5 à 20€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-26T01:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-26T01:00:00+02:00
Grande nouveauté cette année, le Sou des écoles organise un repas suivi d’une soirée dansante
Samedi 25 avril, de 19h à 1h, salle Maryse Bastié à Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Tarifs : de 5 à 20€
Au programme des festivités, on vous propose :
-️ de 19h et jusqu’à 20h , apéro du Sou accompagné en musique par le groupe Saint-Germinois The Rewinders
️- à partir de 20h, place au repas : paëlla pour les grands et lasagnes pour les plus jeunes(-15 ans).
Le jeune DJ lyonnais D4veed ambiancera votre soirée !
Pour vous inscrire et connaître les tarifs, rdv ici.
On vous attend nombreux !!
Salle Maryse Bastié 6 chemin de Maintenue, Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://sou-des-ecoles-sgmo.sumupstore.com/article/inscription-soiree-dansante »}] [{« link »: « https://sou-des-ecoles-sgmo.sumupstore.com/article/inscription-soiree-dansante »}] Gymnase Maryse Bastié. Accès par le parking des écoles au 6 chemin de Maintenue ou par l’escalier avenue du deuxième Spahis.
Organisés par le Sou des écoles
À voir aussi à Saint-Germain-au-Mont-d'Or (Métropole de Lyon)
- Concert Jazz, Salle Georges Brassens, Saint-Germain-au-Mont-d’Or 24 avril 2026
- Marché de producteur et repas spécial, Le Père Baptiste, Saint-Germain-au-Mont-d’Or 25 avril 2026
- Le sentier géologique des Monts d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or Rhône 1 mai 2026
- Sortie ornithologique, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-d’Or 16 mai 2026
- Samedi conté, Bibliothèque municipale Saint-Exupéry, Saint-Germain-au-Mont-d’Or 6 juin 2026