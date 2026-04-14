Soirée dansante et repas, Salle Maryse Bastié, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Soirée dansante et repas Samedi 25 avril, 19h00 Salle Maryse Bastié Métropole de Lyon

de 5 à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-26T01:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T19:00:00+02:00 – 2026-04-26T01:00:00+02:00

Grande nouveauté cette année, le Sou des écoles organise un repas suivi d’une soirée dansante

Samedi 25 avril, de 19h à 1h, salle Maryse Bastié à Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Tarifs : de 5 à 20€

Au programme des festivités, on vous propose :

-️ de 19h et jusqu’à 20h , apéro du Sou accompagné en musique par le groupe Saint-Germinois The Rewinders

️- à partir de 20h, place au repas : paëlla pour les grands et lasagnes pour les plus jeunes(-15 ans).

Le jeune DJ lyonnais D4veed ambiancera votre soirée !

Pour vous inscrire et connaître les tarifs, rdv ici.

On vous attend nombreux !!

Salle Maryse Bastié 6 chemin de Maintenue, Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://sou-des-ecoles-sgmo.sumupstore.com/article/inscription-soiree-dansante »}] [{« link »: « https://sou-des-ecoles-sgmo.sumupstore.com/article/inscription-soiree-dansante »}] Gymnase Maryse Bastié. Accès par le parking des écoles au 6 chemin de Maintenue ou par l’escalier avenue du deuxième Spahis.

Organisés par le Sou des écoles