Marché de producteur et repas spécial, Le Père Baptiste, Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Marché de producteur et repas spécial 25 et 26 avril Le Père Baptiste Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Tous les ans, au printemps, le Père Baptiste nous régale avec son marché de producteurs et le traditionnel repas du dimanche. Réservation vivement conseillée au 06 60 04 58 16 !

Le Père Baptiste 19 avenue Jacques Brel, Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 04 58 16 »}]

Le rendez-vous annuel du Père Baptiste