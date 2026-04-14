Marché de producteur et repas spécial, Le Père Baptiste, Saint-Germain-au-Mont-d’Or
Marché de producteur et repas spécial, Le Père Baptiste, Saint-Germain-au-Mont-d’Or samedi 25 avril 2026.
Marché de producteur et repas spécial 25 et 26 avril Le Père Baptiste Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
Tous les ans, au printemps, le Père Baptiste nous régale avec son marché de producteurs et le traditionnel repas du dimanche. Réservation vivement conseillée au 06 60 04 58 16 !
Le Père Baptiste 19 avenue Jacques Brel, Saint-Germain-au-Mont-d’Or Saint-Germain-au-Mont-d’Or 69650 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 04 58 16 »}]
Le rendez-vous annuel du Père Baptiste
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