Loupian

CONCERT JAZZ SOUL LA STREGA

Rue de la Grande Église Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre de l’exposition HERBARIUM MONTIS, la commune accueille la chanteuse La Strega. Ses compositions originales mêlent soul intimiste, jazzy avec une touche de mystique.

Dans le cadre de l’exposition HERBARIUM MONTIS, la commune accueille la chanteuse La Strega. Ses compositions originales mêlent soul intimiste, jazzy avec une touche de mystique.

Ces concerts gratuits (participation au chapeau) prolongent l’invitation à ralentir et à ressentir, en ajoutant une dimension sonore et émotionnelle à l’expérience visuelle de l’exposition. .

Rue de la Grande Église Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

As part of the HERBARIUM MONTIS exhibition, the town is hosting singer La Strega. Her original compositions blend intimate, jazzy soul with a touch of mysticism.

L’événement CONCERT JAZZ SOUL LA STREGA Loupian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau