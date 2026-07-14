UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loupian

INAUGURATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Loupian

mercredi 19 août 2026 · Loupian

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Adresse
Place de la République
Ville
34140 Loupian
Département
Hérault
Tarif

Loupian

INAUGURATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Place de la République Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de la Place de la République récemment réaménagée à la suie de travaux de rénovation.
Cet événement sera l’occasion de découvrir un espace modernisé, plus agréable et mieux adapté aux usages des habitants.

À partir de 9h jeux pour enfants
À 12h animation par la peña les troubadours et apéritif offert par la municipalité   .

Place de la République Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement INAUGURATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Loupian a été mis à jour le 2026-07-14 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

À voir aussi à Loupian (Hérault)