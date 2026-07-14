Informations pratiques

Loupian

INAUGURATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Place de la République Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de la Place de la République récemment réaménagée à la suie de travaux de rénovation.

Cet événement sera l’occasion de découvrir un espace modernisé, plus agréable et mieux adapté aux usages des habitants.

À partir de 9h jeux pour enfants

À 12h animation par la peña les troubadours et apéritif offert par la municipalité .

Place de la République Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

L’événement INAUGURATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Loupian a été mis à jour le 2026-07-14 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau