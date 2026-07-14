INAUGURATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Loupian
mercredi 19 août 2026 · Loupian
Informations pratiques
Loupian
INAUGURATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Place de la République Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de la Place de la République récemment réaménagée à la suie de travaux de rénovation.
Cet événement sera l’occasion de découvrir un espace modernisé, plus agréable et mieux adapté aux usages des habitants.
À partir de 9h jeux pour enfants
À 12h animation par la peña les troubadours et apéritif offert par la municipalité .
Place de la République Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07
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English :
L’événement INAUGURATION DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Loupian a été mis à jour le 2026-07-14 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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