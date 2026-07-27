AGENDA · Loupian
FORUM DES ASSOCIATIONS DE LOUPIAN Loupian
samedi 5 septembre 2026 · Loupian
Informations pratiques
Loupian
FORUM DES ASSOCIATIONS DE LOUPIAN
Rue Maryse Bastié Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez rencontrer les associations loupianaises et découvrir les différentes activités proposées.
Au programme animations et démonstrations des différentes pratiques associatives. .
Rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS DE LOUPIAN Loupian a été mis à jour le 2026-07-27 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Loupian (Hérault)
- THAU TOUR Loupian 6 août 2026
- LES ESPRITS DE LA FORÊT PAR LA COMPAGNIE LES VAGUABONDES Loupian 7 août 2026
- FÊTE LOCALE SUR 3 JOURS Loupian 7 août 2026
- EXPOSITION LOVE, LOVE, LOVE Loupian 9 août 2026
- EXPOSITION DES SCULPTURES DE VALÉRIE DAYRE Loupian 19 août 2026