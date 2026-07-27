UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loupian

FORUM DES ASSOCIATIONS DE LOUPIAN Loupian

samedi 5 septembre 2026 · Loupian

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
Rue Maryse Bastié
Ville
34140 Loupian
Département
Hérault
Tarif

Loupian

FORUM DES ASSOCIATIONS DE LOUPIAN

Rue Maryse Bastié Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Venez rencontrer les associations loupianaises et découvrir les différentes activités proposées.
Au programme animations et démonstrations des différentes pratiques associatives.   .

Rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07 

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English :

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS DE LOUPIAN Loupian a été mis à jour le 2026-07-27 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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