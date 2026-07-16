Informations pratiques

Loupian

THAU TOUR

Port conchylicole de Loupian Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre d’une tournée musicale originale autour de l’étang de Thau, le groupe Aqueles, trio vocal occitan fait escale à Loupian pour une déambulation entre les mas. Musiques du monde et chants traditionnels en langue d’oc, portés par trois voix qui font voyager au coeur du territoire.

Aqueles, trois voix, une langue, un territoire

Le trio vocal occitan Aqueles assemble des musiques du monde et des musiques traditionnelles inspiré de la langue d’oc. Balades chantées, déambulations musicales, escales dans des lieux chargés d’histoire, Aqueles fait résonner l’occitan là où il a toujours vécu, dans les villages, les mas et les chemins du Languedoc.

Le Thau Tour, une tournée musicale nomade autour de la lagune.

Le Thau Tour est une tournée originale qui emmène Aqueles de village en village autour de l’étang de Thau, à la rencontre des habitants et des paysages du bassin.

À Loupian, la déambulation prend les chemins entre les mas, une invitation à suivre les voix dans un territoire où la vigne, l’étang et la garrigue forment un écrin naturel unique. .

Port conchylicole de Loupian Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English : THAU TOUR

As part of a unique musical tour around the Thau Lagoon, the group Aqueles—an Occitan vocal trio—is stopping in Loupian for a stroll among the farmhouses. World music and traditional songs in the Occitan language, performed by three voices that take listeners on a journey to the heart of the region.

L’événement THAU TOUR Loupian a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau