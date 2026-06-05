Loupian

EXPOSITION HERBARIUM MONTIS OLIVIA D

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-23

Herbarium Montis est un hommage à la beauté fragile des fleurs de montagne. Elle rassemble une vingtaine de peintures et dessins réalisés en technique mixte sur papier aquarelle 300 g, dans des formats allant du A5 au A3. Chaque œuvre prend la forme d’une planche, à la manière des herbiers anciens ou des cabinets de curiosités, et cherche à restituer la délicatesse éphémère de la flore alpine. À travers Herbarium Montis, j’interroge la tension entre permanence et disparition comment représenter ce qui ne dure qu’un instant ? Comment rendre visible ce qui, dans la montagne, se cache à hauteur de pas ? Herbarium Montis est un hommage à la beauté fragile des fleurs de montagne. Elle rassemble une vingtaine de peintures et dessins réalisés en technique mixte sur papier aquarelle 300 g, dans des formats allant du A5 au A3. Chaque œuvre prend la forme d’une planche, à la manière des herbiers anciens ou des cabinets de curiosités, et cherche à restituer la délicatesse éphémère de la flore alpine. À travers Herbarium Montis, j’interroge la tension entre permanence et disparition comment représenter ce qui ne dure qu’un instant ? Comment rendre visible ce qui, dans la montagne, se cache à hauteur de pas ? Exposition à découvrir du 23 au 30 Juillet. Permanences de 10h à 12h et de 18h à 19h30Durant l’exposition, l’artiste propose des ateliers de découverte des différentes techniques de création d’HERBARIUM MONTIS à 10h et de démonstrations d’aquarelle à 18h (tous les jours). Participation libre.Inscriptions conseillées auprès de l’artiste dio_berengere@hotmail.comVernissage le jeudi 23 Juillet à 18h30 .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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L’événement EXPOSITION HERBARIUM MONTIS OLIVIA D Loupian a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE