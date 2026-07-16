LES ESPRITS DE LA FORÊT PAR LA COMPAGNIE LES VAGUABONDES Loupian
vendredi 7 août 2026 · Loupian
Informations pratiques
Loupian
LES ESPRITS DE LA FORÊT PAR LA COMPAGNIE LES VAGUABONDES
Place de la Libération Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Les Esprits de la Foret est un spectacle de rue poétique sur échasses, inspiré des mythes et légendes de la nature.
Les Esprits de la Foret est un spectacle de rue poétique sur échasses, inspiré des mythes et légendes de la nature.
Ces créatures élancées déambulent avec grâce au milieu du public, transformant l’espace public en paysage onirique et sensible. Les artistes incarnent les mouvements du vent, le vol des oiseaux et les cycles naturels.
Le spectacle plonge le public dans une expérience sensorielle où l’on entend la forêt respirer.
Durée 50 min. .
Place de la Libération Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07
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English : LES ESPRITS DE LA FORÊT PAR LA COMPAGNIE LES VAGUABONDES
Les Esprits de la Forêt is a poetic street performance set in Échasses, inspired by the myths and legends of nature.
L’événement LES ESPRITS DE LA FORÊT PAR LA COMPAGNIE LES VAGUABONDES Loupian a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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