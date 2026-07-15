EXPOSITION DES SCULPTURES DE VALÉRIE DAYRE Loupian

Informations pratiques

Loupian

EXPOSITION DES SCULPTURES DE VALÉRIE DAYRE

5 Rue Anatole France Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-19

Du 19 au 26 Août 2026, la Eglise Saint-Hippolyte de Loupian accueille une exposition des sculptures de Valérie Dayre.

Cet artiste a été élève durant plusieurs années de Valentina Zeilé (artiste plusieurs fois médaillée et invitée d’honneur au Salon des Artistes Français au Grand Palais) qui lui a transmis sa passion et son exigence dans l’étude du modèle vivant.

Du 19 au 26 Août 2026, la Eglise Saint-Hippolyte de Loupian accueille une exposition des sculptures de Valérie Dayre.

Cet artiste a été élève durant plusieurs années de Valentina Zeilé (artiste plusieurs fois médaillée et invitée d’honneur au Salon des Artistes Français au Grand Palais) qui lui a transmis sa passion et son exigence dans l’étude du modèle vivant.

Elle a poursuivi sa formation auprès de Martine Acquaviva, artiste céramiste qui l’a accompagné dans sa liberté créatrice.

Valérie travaille essentiellement l’argile et recherche, à travers ses sculptures, à sonder le secret de ses modèles. Attentive à leur intériorité, elle est en quête de l’émotion et de la lumière qui les habitent.

Elle aime refléter la douceur de la rencontre à travers ses groupes de personnages, parfois inspirés de grandes figures religieuses.

Permanence de 10h à 12h et de 18h à 19h30

Vernissage le mercredi 19 Août à 18h30. .

5 Rue Anatole France Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

From August 19 to 26, 2026, the Church of Saint-Hippolyte in Loupian will host an exhibition of sculptures by Valérie Dayre.

This artist studied for several years under Valentina Zeilé (a multiple medal-winning artistand a guest of honor at the Salon des Artistes Français at the Grand Palais), who passed on to her her passion and high standards in the study of the live model.

L’événement EXPOSITION DES SCULPTURES DE VALÉRIE DAYRE Loupian a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau