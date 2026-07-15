Informations pratiques

Loupian

VISITE COMMENTEE THÉÂTRALISÉE

Rue s’Albenas Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

La compagnie de théâtre La Maman des petits poissons, en partenariat avec le service culturel de la commune, vous emmène dans les rues du Centre Historique pour vous proposer un spectacle visite touristique hors du commun.

La compagnie de théâtre La Maman des petits poissons, en partenariat avec le service culturel de la commune, vous emmène dans les rues du Centre Historique pour vous proposer un spectacle visite touristique hors du commun.

Avec À côté de la plaque , l’histoire de la commune vous sera présentée et vous plongerez au cœur d’une balade insolite.

Au fil d’une balade aussi drôle qu’inattendue, la compagnie La maman des petits poissons vous entraîne à la découverte du patrimoine historique et vivant.

Rendez-vous le vendredi 21 Août à 19h.

Départ Jardin des Remparts

Durée 1h15 .

Rue s’Albenas Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

The theater company La Maman des petits poissons, in partnership with the town’s cultural department, takes you through the streets of the Historic District for a unique combination of performance and sightseeing tour.

L’événement VISITE COMMENTEE THÉÂTRALISÉE Loupian a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau