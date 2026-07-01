LES ESTIVALES DE THAU À LOUPIAN Loupian
vendredi 10 juillet 2026 · Loupian
Informations pratiques
Loupian
LES ESTIVALES DE THAU À LOUPIAN
Loupian Hérault
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Dans une ambiance festive, venez déguster les produits du terroir, entre amis ou en famille.
Venez participer aux Estivales, des soirées découvertes de vins et produits du terroir. Différents exposants se feront un plaisir de vous présenter leurs spécialités et produits du terroir.
Retrouvez tielles, coquillages, gâteaux, chocolats, glaces … Dans une ambiance musicale. Entrée Libre .
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 48
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English : LES ESTIVALES DE THAU À LOUPIAN
Come and enjoy local produce in a festive atmosphere, with friends or family.
L’événement LES ESTIVALES DE THAU À LOUPIAN Loupian a été mis à jour le 2026-07-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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