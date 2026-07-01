UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loupian

LES ESTIVALES DE THAU À LOUPIAN Loupian

vendredi 10 juillet 2026 · Loupian

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Ville
34140 Loupian
Département
Hérault
Tarif
2 2 2

Loupian

LES ESTIVALES DE THAU À LOUPIAN

Loupian Hérault

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Dans une ambiance festive, venez déguster les produits du terroir, entre amis ou en famille.
Venez participer aux Estivales, des soirées découvertes de vins et produits du terroir. Différents exposants se feront un plaisir de vous présenter leurs spécialités et produits du terroir.

Retrouvez tielles, coquillages, gâteaux, chocolats, glaces … Dans une ambiance musicale. Entrée Libre   .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 48 

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English : LES ESTIVALES DE THAU À LOUPIAN

Come and enjoy local produce in a festive atmosphere, with friends or family.

L’événement LES ESTIVALES DE THAU À LOUPIAN Loupian a été mis à jour le 2026-07-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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