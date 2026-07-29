Informations pratiques

Loupian

EXPOSITION YVES BOUSQUET

Place Charles de Gaulle Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-02

Photographies sur toiles.

A travers ses photographies, “Yves Bousquet raconte les histoires de ces espaces souvent clos, inaccessibles, dont les occupants ont marqué leur passage. La nature y laisse sa trace et impose sa loi”.

Photographies sur toiles.

A travers ses photographies, “Yves Bousquet raconte les histoires de ces espaces souvent clos, inaccessibles, dont les occupants ont marqué leur passage. La nature y laisse sa trace et impose sa loi”.

Au fil de ses escapades régionales, son regard s’attarde sur l’insolite les matières, les textures et les éléments terre, pierre, rouille, eau, bois deviennent des paysages, des œuvres éphémères ou des invitations à l’imaginaire.

Chaque photographie révèle un détail, une texture ou une forme souvent ignorée.

Vernissage le Mercredi 2 Septembre à 18h30. .

Place Charles de Gaulle Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

Photographs on canvas.

Through his photographs, Yves Bousquet tells the stories of these often enclosed, inaccessible spaces, where the occupants have left their mark. Nature leaves its trace there and imposes its own rules.

L’événement EXPOSITION YVES BOUSQUET Loupian a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau