EXPOSITION LOVE, LOVE, LOVE Loupian

Informations pratiques

Loupian

EXPOSITION LOVE, LOVE, LOVE

Place Charles de Gaulle Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-09

Les artistes sétoises Les Doigts Noirs, SARAVÀ et Aurélie Bordenave s’associent pour une exposition estivale sur le thème de l’amour.

Les artistes sétoises Les Doigts Noirs, SARAVÀ et Aurélie Bordenave s’associent pour une exposition estivale sur le thème de l’amour.

Les Doigts Noirs développe une pratique engagée autour de la gravure, de l’impression et du travail manuel, inspirée par la culture alternative et l’art modeste.

Son travail explore le monde du vivant et l’onirisme. Le motif du cœur, récurrent, devient une forme expressive, entre représentation du corps et charge symbolique. Elle associe le papier à des matériaux comme le fil, souvent rouge, qui prolonge le dessin dans l’espace et évoque le lien, la contrainte et la réparation.

Ses œuvres, souvent en pièces uniques, proposent une approche sensible, où l’image devient un outil d’expression intime et politique.

Sous le nom de SARAVÀ, l’artiste développe un langage graphique singulier, à la croisée du design contemporain et des pratiques artisanales. Son travail explore la typographie comme une matière vivante les lettres se déforment, se répètent, se superposent jusqu’à devenir motifs, rythmes et compositions graphiques.

Chaque création est pensée comme une recherche visuelle où les signes dépassent leur fonction première pour devenir une expérience sensible. Les mots ne se lisent plus uniquement, ils se regardent, se ressentent et se découvrent.

À travers des séries limitées, des éditions artisanales et des œuvres originales, SARAVÀ célèbre les voyages, les rencontres et les émotions. Son univers, libre et intuitif, mêle rigueur du design, spontanéité du geste et richesse des cultures populaires.

2025 est l’année des retrouvailles avec la région de l’enfance, dans le bassin de Thau. Les souvenirs se bousculent, les images se superposent. La série Rémanences est née et questionne la mémoire des lieux. À travers des superpositions de paysages et de graphismes qui lui sont familier, Aurélie Bordenave se remémore ses souvenirs et célèbre le présent en peignant aujourd’hui ces lieux chargés d’émotions. Ce qui n’était plus vu est redécouvert. Des allers-retours constants entre les époques, une déclaration d’amour à ce territoire exceptionnel.

Vernissage le lundi 10 août à 18h30. .

Place Charles de Gaulle Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

Sète-based artists Les Doigts Noirs, SARAV%, and Aurélie Bordenave are teaming up for a summer exhibition on the theme of love.

L’événement EXPOSITION LOVE, LOVE, LOVE Loupian a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau