Informations pratiques

Loupian

FÊTE LOCALE SUR 3 JOURS

Rue Nelson Mandela Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Du 7 au 9 août 2026, Loupian célèbre l’été avec un week-end d’animations festives défilé aux lampions, spectacle de feu, concours de pétanque, loto, brasucade et soirées dansantes avec orchestres. Un rendez-vous chaleureux et convivial à ne pas manquer !

Du 7 au 9 août 2026, Loupian célèbre l’été avec un week-end d’animations festives défilé aux lampions, spectacle de feu, concours de pétanque, loto, brasucade et soirées dansantes avec orchestres. Un rendez-vous chaleureux et convivial à ne pas manquer !

Vendredi 07 Août

21h30 Défilé de lampions depuis la Poste, suivi d’un spectacle sur échasses proposé par la municipalité et assuré par la compagnie Les Vaguabondes.

> Bal animé par l’orchestre HOP HOP HOP

Samedi 08 Août

14h Concours de pétanque challenge Caballé, triplette montée, Pinède de Loupian, ouvert à tous

> Soirée concept EXTRAVAGANZA

Dimanche 09 Août

17h Loto suivi d’une brasucade

> Soirée animée par l’orchestre JULIEN .

Rue Nelson Mandela Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English : FÊTE LOCALE SUR 3 JOURS

From August 7 to 9, 2026, Loupian will celebrate summer with a weekend of festive activities: a lantern parade, a fire show, a pétanque tournament, bingo, a brasucade, and dance parties with live bands. A warm and friendly event you won’t want to miss!

L’événement FÊTE LOCALE SUR 3 JOURS Loupian a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau