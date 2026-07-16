FÊTE LOCALE SUR 3 JOURS Loupian
vendredi 7 août 2026 · Loupian
Informations pratiques
Loupian
FÊTE LOCALE SUR 3 JOURS
Rue Nelson Mandela Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Du 7 au 9 août 2026, Loupian célèbre l’été avec un week-end d’animations festives défilé aux lampions, spectacle de feu, concours de pétanque, loto, brasucade et soirées dansantes avec orchestres. Un rendez-vous chaleureux et convivial à ne pas manquer !
Du 7 au 9 août 2026, Loupian célèbre l’été avec un week-end d’animations festives défilé aux lampions, spectacle de feu, concours de pétanque, loto, brasucade et soirées dansantes avec orchestres. Un rendez-vous chaleureux et convivial à ne pas manquer !
Vendredi 07 Août
21h30 Défilé de lampions depuis la Poste, suivi d’un spectacle sur échasses proposé par la municipalité et assuré par la compagnie Les Vaguabondes.
> Bal animé par l’orchestre HOP HOP HOP
Samedi 08 Août
14h Concours de pétanque challenge Caballé, triplette montée, Pinède de Loupian, ouvert à tous
> Soirée concept EXTRAVAGANZA
Dimanche 09 Août
17h Loto suivi d’une brasucade
> Soirée animée par l’orchestre JULIEN .
Rue Nelson Mandela Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07
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English : FÊTE LOCALE SUR 3 JOURS
From August 7 to 9, 2026, Loupian will celebrate summer with a weekend of festive activities: a lantern parade, a fire show, a pétanque tournament, bingo, a brasucade, and dance parties with live bands. A warm and friendly event you won’t want to miss!
L’événement FÊTE LOCALE SUR 3 JOURS Loupian a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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