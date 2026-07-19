Informations pratiques

Coutances

Concert Jean-Baptiste Foliguet

Rue de la Roquelle Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert Jean-Baptiste FOLIGUET, Ténor du nord Cotentin. Chants sacrés, chants lyriques italiens et variété française et internationale à 15h à la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle à Coutances. .

Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie amisroquelle@gmail.com

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English : Concert Jean-Baptiste Foliguet

L’événement Concert Jean-Baptiste Foliguet Coutances a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme