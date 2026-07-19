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AGENDA · Coutances

Concert Jean-Baptiste Foliguet Coutances

dimanche 2 août 2026 · Coutances

Concert Jean-Baptiste Foliguet Coutances

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue de la Roquelle
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Concert Jean-Baptiste Foliguet

Rue de la Roquelle Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Concert Jean-Baptiste FOLIGUET, Ténor du nord Cotentin. Chants sacrés, chants lyriques italiens et variété française et internationale à 15h à la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle à Coutances.   .

Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie   amisroquelle@gmail.com

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English : Concert Jean-Baptiste Foliguet

L’événement Concert Jean-Baptiste Foliguet Coutances a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme

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