Concert Jean-Baptiste Foliguet Coutances
dimanche 2 août 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Concert Jean-Baptiste Foliguet
Rue de la Roquelle Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert Jean-Baptiste FOLIGUET, Ténor du nord Cotentin. Chants sacrés, chants lyriques italiens et variété française et internationale à 15h à la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle à Coutances. .
Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie amisroquelle@gmail.com
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English : Concert Jean-Baptiste Foliguet
L’événement Concert Jean-Baptiste Foliguet Coutances a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme
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