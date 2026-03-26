Concert Jean-Paul Poletti Le Choeur de Sartene Place de la Clautre Périgueux

Concert Jean-Paul Poletti Le Choeur de Sartene

Place de la Clautre Cathdérale Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

17 Juillet 2026 à 20h30 l Ne manquez pas le concert de Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartène à la Cathédrale Saint-Front !

Le chœur d’hommes de Sartène est crée par Jean-Paul Poletti en 1995.

Composé de 6 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine.

Le Chœur rêve d’inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique classique, ce n’est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle. .

Place de la Clautre Cathdérale Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Concert Jean-Paul Poletti Le Choeur de Sartene

L’événement Concert Jean-Paul Poletti Le Choeur de Sartene Périgueux a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Communal de Périgueux