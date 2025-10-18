Concert Jérémy Hababou, Unorthodox Pianist Colmar
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-04-25 20:30:00
Un spectacle entre jazz, musique classique et inspirations d’Orient, Jeremy vous invite à vivre une expérience sonore hors du commun.
Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse.
Sa musique, empreinte d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par des mélodies envoûtantes.
Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir.
Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion est reine, et où la musique devient un langage universel. .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
A show that blends jazz, classical music and oriental inspirations, Jeremy invites you to enjoy an extraordinary sonic experience.
Eine Show zwischen Jazz, klassischer Musik und Inspirationen aus dem Orient. Jeremy lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Klangerlebnis ein.
Con un mix di jazz, musica classica e ispirazioni orientali, Jeremy vi invita a vivere un’esperienza sonora straordinaria.
Con una mezcla de jazz, música clásica e inspiraciones orientales, Jeremy le invita a disfrutar de una extraordinaria experiencia sonora.
