Concert jeune public Le secret de la Fée musique Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
samedi 6 février 2027 · Place Xan Ithourria · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Concert jeune public Le secret de la Fée musique
Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 18:00:00
fin : 2027-02-06 19:00:00
Date(s) :
2027-02-06
Dans la nuit de Tokyo, le violoniste Félix se perd dans ses souvenirs. Sa rêverie le ramène avec émotion aux visites de la
Fée Musique, qui venait régulièrement lui révéler les secrets de son art. Suivre le parcours de ce musicien va donner l’occasion d’effleurer ce qui fait la magie de la musique avec une mélodie, une harmonie, des intervalles. Elle parvient à nous ouvrir à la fois les portes vers l’intime et vers l’ailleurs.
Le compositeur toulousain Thierry Huillet, auteur de plusieurs contes musicaux, livre ici une véritable ode à l’art
musical, écrite à quatre mains avec son alter ego, la violoniste Clara Cernat. La partition donne justement la part belle à l’instrument joué par Félix, et son autrice le violon. .
Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Concert jeune public Le secret de la Fée musique
L’événement Concert jeune public Le secret de la Fée musique Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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