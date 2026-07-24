Concert Jeune Talent avec Tanguy Marot, clavecin La Tanière Flagy
dimanche 23 août 2026 · La Tanière · Flagy
Informations pratiques
Flagy
Concert Jeune Talent avec Tanguy Marot, clavecin
La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:30:00
fin : 2026-08-23 21:45:00
Date(s) :
2026-08-23
Tanguy Marot, jeune musicien brillant originaire de Chalon-sur-Saône, poursuit actuellement ses études musicales à la célèbre Schola Cantorum de Bâle. Il nous régale d’un florilège de musique pour clavecin de J.S Bach, Buxtehude et Böhm dans un récital Jeunes Talents . .
La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr
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English : Concert Jeune Talent avec Tanguy Marot, clavecin
L’événement Concert Jeune Talent avec Tanguy Marot, clavecin Flagy a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II