Concert Jeune Talent avec Tanguy Marot, clavecin La Tanière Flagy

Informations pratiques

Flagy

Concert Jeune Talent avec Tanguy Marot, clavecin

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:30:00

fin : 2026-08-23 21:45:00

Date(s) :

2026-08-23

Tanguy Marot, jeune musicien brillant originaire de Chalon-sur-Saône, poursuit actuellement ses études musicales à la célèbre Schola Cantorum de Bâle. Il nous régale d’un florilège de musique pour clavecin de J.S Bach, Buxtehude et Böhm dans un récital Jeunes Talents . .

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

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English : Concert Jeune Talent avec Tanguy Marot, clavecin

L’événement Concert Jeune Talent avec Tanguy Marot, clavecin Flagy a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II