Concert – JIM MURPLE MEMORIAL, Esplanade des Fauvettes, Domont

Concert – JIM MURPLE MEMORIAL Vendredi 26 juin, 20h00 Esplanade des Fauvettes Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Depuis près de 30 ans, Jim Murple Memorial fait vibrer les scènes avec un rhythm’n’blues jamaïcain chaleureux, mêlant ska, rocksteady, calypso et reggae traditionnel. Porté par six musiciens passionnés et une ou deux chanteuses charismatiques à l’énergie débordante, le groupe défend une musique vivante, sincère et profondément festive.

Sur scène comme dans leur studio de Montreuil, ces amoureux du son cultivent un univers à la fois authentique, dansant et empreint d’émotion, où la joie de vivre côtoie la mélancolie. Fidèles à leur esprit indépendant, ils jouent avant tout pour le plaisir de la musique et du partage avec le public.

Avec leur 11e album, 14 Solutions, Jim Murple Memorial poursuit son évolution musicale en intégrant de nouvelles couleurs sonores tout en conservant l’âme du ska et du reggae old school. Un concert lumineux, festif et généreux, véritable invitation à la danse et à la célébration.

Esplanade des Fauvettes Rue de Paris 95330 Domont Domont 95330 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aquiletour95.com/ »}]

Le groupe JIM MURPLE MEMORIAL se produira le 26/06, durant le Festival de l’Été 2026 de Domont. concert été