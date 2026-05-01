Concert Jo Dahan et le Gonzo Club saison culturelle mairie de Sore salle des fêtes de Sore Sore

Sore

Concert Jo Dahan et le Gonzo Club saison culturelle mairie de Sore

salle des fêtes de Sore place de la République Sore Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Rock/Electro/Chanson française (75)

Pour beaucoup il reste le bassiste de la Mano Negra , Jo Dahan est aussi un artiste complet qui navigue entre plusieurs univers.

Increvable, inoxydable, indéboulonnable, l’ex bassiste émérite de ce fer de lance du rock alternatif français a continué son petit bonhomme de chemin et s’est retrouvé au sein de nombreuses formations comme guitariste chez les WAMPAS, co-signataire du premier album de GAËTAN ROUSSEL avant d’entamer une carrière solo.

Avec le Gonzo Club, accompagné par Joseph Cartigny et Tommie Haullard, il alterne habilement le rock sulfureux avec quelques pointes d’électro et de chanson française, il se met le public ans la poche et nous prouve qu’il est un véritable artiste multidisciplinaire. .

salle des fêtes de Sore place de la République Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 60 06 mairie@sore.fr

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English : Concert Jo Dahan et le Gonzo Club saison culturelle mairie de Sore

L’événement Concert Jo Dahan et le Gonzo Club saison culturelle mairie de Sore Sore a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cœur Haute Lande