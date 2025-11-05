Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Johnny Hallyday rock’n’roll Cernay

Concert Johnny Hallyday rock’n’roll Cernay samedi 18 avril 2026.

Concert Johnny Hallyday rock’n’roll

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Un hommage électrisant à Johnny Hallyday, entre émotion et rock pur.
Un hommage puissant à Johnny Hallyday, interprété par Yvan Dantzer et ses musiciens. Plus de deux heures de rock pur, 32 chansons revisitées et une ambiance survoltée pour célébrer l’idole des jeunes.   .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20  contact.grun@ville-cernay.fr

English :

An electrifying tribute to Johnny Hallyday, a mix of emotion and pure rock.

German :

Eine elektrisierende Hommage an Johnny Hallyday, zwischen Emotion und purem Rock.

Italiano :

Un elettrizzante tributo a Johnny Hallyday, un mix di emozioni e puro rock.

Espanol :

Un electrizante homenaje a Johnny Hallyday, mezcla de emoción y puro rock.

L’événement Concert Johnny Hallyday rock’n’roll Cernay a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay