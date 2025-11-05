Concert Johnny Hallyday rock’n’roll Cernay
Concert Johnny Hallyday rock’n’roll Cernay samedi 18 avril 2026.
Concert Johnny Hallyday rock’n’roll
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-04-18 20:30:00
Un hommage électrisant à Johnny Hallyday, entre émotion et rock pur.
Un hommage puissant à Johnny Hallyday, interprété par Yvan Dantzer et ses musiciens. Plus de deux heures de rock pur, 32 chansons revisitées et une ambiance survoltée pour célébrer l’idole des jeunes. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr
English :
An electrifying tribute to Johnny Hallyday, a mix of emotion and pure rock.
German :
Eine elektrisierende Hommage an Johnny Hallyday, zwischen Emotion und purem Rock.
Italiano :
Un elettrizzante tributo a Johnny Hallyday, un mix di emozioni e puro rock.
Espanol :
Un electrizante homenaje a Johnny Hallyday, mezcla de emoción y puro rock.
