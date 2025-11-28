Concert voyage en Italie

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 20:15:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Une soirée musicale dépaysante dédiée à la richesse de la musique italienne. Un voyage sonore chaleureux et plein d’émotion.

Un concert haut en couleurs qui vous transporte au cœur de l’Italie, entre grandes œuvres lyriques, pièces instrumentales brillantes et mélodies populaires chaleureuses. La Musique Municipale de Cernay signe une soirée pleine d’émotion et de dépaysement, une immersion totale dans l’univers musical italien. Une escapade sonore à savourer sans modération ! .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

English :

An exotic musical evening dedicated to the richness of Italian music. A warm and emotional journey of sound.

L’événement Concert voyage en Italie Cernay a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay