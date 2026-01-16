La conquête de la Lune

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 10:30:00

2026-04-18

À l’aide d’une fusée LEGO et d’objets pédagogiques, cette animation fait découvrir les missions Apollo. Une exploration ludique de l’aventure lunaire, dès 9 ans avec un adulte.

Dans le cadre de l’exposition autour de Jules Verne, cette animation propose de découvrir la conquête de la Lune à travers une fusée LEGO et des objets pédagogiques. Des missions Apollo aux anecdotes des astronautes, petits et grands plongent dans l’aventure spatiale, dès 8 ans avec un adulte. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

Using a LEGO rocket and educational objects, this animation introduces visitors to the Apollo missions. A fun exploration of the lunar adventure, from age 9 with an adult.

L'événement La conquête de la Lune Cernay a été mis à jour le 2026-01-16