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Concert Jonathan DASSIN Oye-Plage

Concert Jonathan DASSIN Oye-Plage samedi 6 juin 2026.

Adresse : impasse des sports

Ville : 62215 Oye-Plage

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Oye-Plage

Concert Jonathan DASSIN

impasse des sports Oye-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Retrouvez le best of de Joe Dassin interprété par Jonathan Dassin et accompagné par DJ Sophie Coste.
Première partie de François Ducloy et Logan Waeles.   .

impasse des sports Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 06 49 42 46 

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English :

L’événement Concert Jonathan DASSIN Oye-Plage a été mis à jour le 2026-02-02 par CPETI Région Audruicq

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