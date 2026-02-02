Oye-Plage

Concert Jonathan DASSIN

impasse des sports Oye-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Retrouvez le best of de Joe Dassin interprété par Jonathan Dassin et accompagné par DJ Sophie Coste.

Première partie de François Ducloy et Logan Waeles. .

impasse des sports Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 06 49 42 46

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English :

L’événement Concert Jonathan DASSIN Oye-Plage a été mis à jour le 2026-02-02 par CPETI Région Audruicq