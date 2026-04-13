« Un jardin, mille regards », Jardin de la Ferme Wessière, Oye-Plage
« Un jardin, mille regards », Jardin de la Ferme Wessière, Oye-Plage vendredi 5 juin 2026.
« Un jardin, mille regards » 5 et 6 juin Jardin de la Ferme Wessière Pas-de-Calais
Accueil des scolaires uniquement le vendredi – Tous publics le samedi : entrée 3€ (P.A.F ateliers sur place)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
– Expositions d’artistes graveurs (thème du jardin et de la nature)
Artiste à l’honneur » EUGÈNE BLÉRY (1805-1887)
Et de photos anciennes de ce jardin ancestral à travers les époques –
– Atelier « photos polaroid» au jardin – « Les détectives du regard » : Ce jardin existe depuis très longtemps. Des enfants ,des adultes comme vous s’y sont déjà promenés.
Mais est-ce qu’ils voyaient la même chose que vous ?
Votre mission : découvrir des choses que les autres ne remarquent pas forcément… et les capturer avec un Polaroid. (matériel prêté par l’association Grange’Art) –
Jardin de la Ferme Wessière 230 rue d’Alger 62215 Oye Plage Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France Le jardin de la Ferme Wessière est un jardin privé mais néanmoins cadre de bon nombre d’événements en lien avec l’association Grange’Art qui siège sur les lieux. Bus – parkings
Expositions et atelier photo autour de la thématique « Un jardin, mille regards »
©Ferme Wessiere