Concert Jubilons ! Eglise de Boussoulet Champclause
Eglise de Boussoulet Boussoulet Champclause Haute-Loire
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
2026-09-19
LA SUBLIME ÉPOQUE DU VIOLON AU XVIIIe siècle
Virtuosité, sensibilité, musicalité au programme de ce récital proposé par Nicolas Dautricourt, l’un des violonistes français les plus brillants et attachants de sa
génération.
Eglise de Boussoulet Boussoulet Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
The sublime era of the violin in the 18th century
Virtuosity, sensitivity and musicality are the hallmarks of this recital by Nicolas Dautricourt, one of the most brilliant and engaging French violinists of his generation
of his generation.
