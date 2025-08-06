Fête du village de Boussoulet Champclause
Fête du village de Boussoulet Champclause samedi 15 août 2026.
Champclause
Fête du village de Boussoulet
Boussoulet Champclause Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Fête d.u village de Boussoulet avec de nombreuses animations: tombola, vide grenier, pétanque, vente de pain, soupe aux choux, bal des familles.
Organisé par le Comité des Fêtes de Champclause
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Boussoulet Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 84 38 16
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English :
Boussoulet village festival with lots of entertainment: tombola, garage sale, pétanque, bread sale, cabbage soup, family ball.
Organized by the Comité des Fêtes de Champclause
L’événement Fête du village de Boussoulet Champclause a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal