Champclause

Fête du village de Boussoulet

Boussoulet Champclause Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fête d.u village de Boussoulet avec de nombreuses animations: tombola, vide grenier, pétanque, vente de pain, soupe aux choux, bal des familles.

Organisé par le Comité des Fêtes de Champclause

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Boussoulet Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 84 38 16

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English :

Boussoulet village festival with lots of entertainment: tombola, garage sale, pétanque, bread sale, cabbage soup, family ball.

Organized by the Comité des Fêtes de Champclause

L’événement Fête du village de Boussoulet Champclause a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal