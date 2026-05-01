Concert Jumelage Haan Eu Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu
Concert Jumelage Haan Eu Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu dimanche 24 mai 2026.
Eu
Concert Jumelage Haan Eu
Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Concert de l’Harmonie de la ville d’Eu sous la direction de Jean-René Martel, die Kleine Kantorei de Haan sous la direction de Martin Honsberg, et la Maîtrise de la Collégiale de la ville d’Eu sous la direction de Maximilien Parès.
Au programme Messe solennelle de Louis Vierne.
Entrée 15€
Sur réservation. .
Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 20 65 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Jumelage Haan Eu
L’événement Concert Jumelage Haan Eu Eu a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
À voir aussi à Eu (Seine-Maritime)
- Rencontre & dédicaces Béatrice de Lavalette Librairie Encre Marine Eu 15 mai 2026
- Visite guidée Eu Mille ans d’Histoire Place Guillaume le Conquerant Eu 15 mai 2026
- Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu 16 mai 2026
- Performance poétique Saute et le parachute s’ouvrira Eu 19 mai 2026
- Visite guidée Jardin jungle Route de Beaumont Eu 23 mai 2026