Concert Jumelage Haan Eu Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu

Eu

Concert Jumelage Haan Eu

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concert de l’Harmonie de la ville d’Eu sous la direction de Jean-René Martel, die Kleine Kantorei de Haan sous la direction de Martin Honsberg, et la Maîtrise de la Collégiale de la ville d’Eu sous la direction de Maximilien Parès.

Au programme Messe solennelle de Louis Vierne.

Entrée 15€

Sur réservation. .

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 20 65 55

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English : Concert Jumelage Haan Eu

L’événement Concert Jumelage Haan Eu Eu a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers