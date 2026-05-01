Concert Kan ar Mein Awen Kafe Breizh Odyssée Landévennec

Landévennec

Concert Kan ar Mein

Awen Kafe Breizh Odyssée 1 Place de la Mairie Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:45:00

fin : 2026-05-16 18:15:00

Date(s) :

2026-05-16

A l’occasion de la Fête de la Bretagne, le duo composé de Caroline Faget et Per Vari Kervarec présente son nouveau spectacle Kan ar mein, le chant de la pierre à l’Awen Kafe de Breizh Odyssée

Au-delà de la musique, Pêr-Vari Kervarec façonne des récits. Sa voix porte une mémoire vivante, enracinée dans l’âme collective, où chaque mot breton résonne avec une intensité sincère. Par la puissance du chant et la force du verbe, il affirme que la culture bretonne n’appartient pas au passé elle respire, elle circule, elle se transforme.

Aux côtés de Caroline Faget, il ne s’agit pas seulement de transmettre un héritage, mais de lui offrir un nouvel élan. Ensemble, ils revisitent la tradition avec finesse et audace, insufflant une modernité respectueuse à des chants qui traversent le temps. Leur univers sonore conjugue profondeur et légèreté, énergie et douceur, laissant à chaque instrument l’espace d’exprimer sa part d’histoire.

Avec leur nouveau spectacle Kan ar Mein Le chant de la pierre, ils donnent voix aux paysages et aux mémoires enfouies. La pierre y devient symbole témoin des générations, gardienne des récits, écho des terres bretonnes.

Ils ne font pas que parler breton ils parlent Bretagne. Ils en expriment les horizons, les vents, les combats, les silences et les ferveurs.

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Awen Kafe Breizh Odyssée 1 Place de la Mairie Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 23 63 05

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English : Concert Kan ar Mein

L’événement Concert Kan ar Mein Landévennec a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime