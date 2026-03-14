Concert Karma Bazar (Leïla Martial & Élie Dufour)

232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

La rencontre entre la vocaliste clown Leïla Martial et le pianiste voyageur Élie Dufour est de celles qui savent ouvrir un nouveau champ des possibles artistiques.

Spectacle prévu en plein air, dans le cloître. Repli possible dans la grange aux dîmes.

Réservation conseillée

Karma Bazar | Leïla Martial & Élie Dufour

Réservation conseillée

Il est des rencontres significatives dans une vie d’artiste. Celle de la vocaliste clown Leïla Martial et du pianiste voyageur Élie Dufour est de celles qui savent ouvrir un nouveau champ des possibles artistiques.

C’est un joyeux Bazar, un ascenseur émotionnel et une bouffée délirante.

Leïla Martial et Élie Dufour nous ouvrent les portes de leur laboratoire créatif et nous proposent de découvrir leur machine à voyager dans le temps. Un duo oui, mais polyphonique. Du piano voix traditionnel aux transes techno-dancefloor, des chansons sur fond d’organetto (orgue portatif médiéval) aux grandes envolées lyriques, de l’orgue d’église aux harmonies tziganes, de Bach à nos jours…

Spectacle prévu en plein air, dans le cloître. Repli possible dans la grange aux dîmes en cas de météo défavorable.

Tout public .

232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 09 62 contact@abbaye-sorde.fr

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English : Concert Karma Bazar (Leïla Martial & Élie Dufour)

The encounter between clown-vocalist Leïla Martial and travelling pianist Élie Dufour is one of those that opens up a whole new field of artistic possibilities.

Open-air show in the cloister. Possible retreat to the Tithe Barn.

Reservations recommended

L’événement Concert Karma Bazar (Leïla Martial & Élie Dufour) Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans