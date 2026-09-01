Concert | Kemanche Solo Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais
samedi 26 septembre 2026 · Les Amis de la Brouette · Saint-Aubin-de-Lanquais
Informations pratiques
Saint-Aubin-de-Lanquais
Concert | Kemanche Solo
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Kemanche Solo, instruments iraniens
Dans Kemanche Solo , Xavier Uters choisit de travailler avec un looper et des instruments traditionnels iraniens afin de proposer une sonorité nouvelle. La voix du kemanche, le son cristallin du setar et le souffle envoûtant du ney sont détournés de leurs usages traditionnels et mis au service de compositions originales.
1er Album CD Kemanche Solo disponible sur demande.
Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .
Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56
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English : Concert | Kemanche Solo
L’événement Concert | Kemanche Solo Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides