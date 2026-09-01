Concert | Kemanche Solo Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

samedi 26 septembre 2026 · Les Amis de la Brouette · Saint-Aubin-de-Lanquais

Informations pratiques

Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | Kemanche Solo

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Kemanche Solo, instruments iraniens

Dans Kemanche Solo , Xavier Uters choisit de travailler avec un looper et des instruments traditionnels iraniens afin de proposer une sonorité nouvelle. La voix du kemanche, le son cristallin du setar et le souffle envoûtant du ney sont détournés de leurs usages traditionnels et mis au service de compositions originales.

1er Album CD Kemanche Solo disponible sur demande.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert | Kemanche Solo

L’événement Concert | Kemanche Solo Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides