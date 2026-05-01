CONCERT KETANE Moulin des Brasseurs Gatuzières

Gatuzières

CONCERT KETANE

Moulin des Brasseurs Mas Prades Gatuzières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 20:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concert de Ketane (rock Français festif), trio parfois rock, parfois engagé, parfois calme, parfois énervé !

Ouverture du bar et du point de vente de 10h à 00h. Concert à 20h30 ; petite restauration faite maison et avec des produits locaux !

Dimanche 24 mai (veille de jour férié) à 20h30, concert de Ketane (rock Français festif)

au Moulin des Brasseurs !

Chanter la joie, l’amour, la liberté !

Parfois rock, parfois engagé, parfois calme, parfois énervé, ce trio ose voyager de la chanson au rock français en ayant pour seul mot d’ordre de partager un moment chaleureux, convivial et généreux.

De la joie, de la bonne humeur, voilà les fondamentaux sur lesquels se basent toute la famille Kétane pour vivre leur musique.

Ouverture du Bar et du point de vente de 10h à 00h. Concert à 20h30.

Les tireuses seront branchées avec un large choix de bières et softs à la pression!

Petite restauration faite maison et avec des produits locaux !

Entrée libre, participation au chapeau. .

Moulin des Brasseurs Mas Prades Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 4 48 50 00 83

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English :

Concert by Ketane (festive French rock), a trio that’s sometimes rock, sometimes committed, sometimes calm, sometimes angry!

Bar and sales point open from 10am to midnight. Concert at 8:30 p.m.; home-cooked snacks with local produce!

L’événement CONCERT KETANE Gatuzières a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes