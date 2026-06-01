Concert- Key Trio Le Temple La Motte-Chalancon
Concert- Key Trio Le Temple La Motte-Chalancon jeudi 11 juin 2026.
La Motte-Chalancon
Concert- Key Trio
Le Temple 445 grand rue La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Un trio original en tournée.
Nyckelharpa Lyre grecque Percussion
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Le Temple 445 grand rue La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 34 67 20 eleonore_billy@yahoo.fr
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English :
An original trio on tour.
Nyckelharpa Greek lyre Percussion
L’événement Concert- Key Trio La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays Diois
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