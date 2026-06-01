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Concert- Key Trio Le Temple La Motte-Chalancon

Concert- Key Trio Le Temple La Motte-Chalancon jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Le Temple

Adresse : 445 grand rue

Ville : 26470 La Motte-Chalancon

Département : Drôme

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Motte-Chalancon

Concert- Key Trio

Le Temple 445 grand rue La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Un trio original en tournée.
Nyckelharpa Lyre grecque Percussion
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Le Temple 445 grand rue La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 34 67 20  eleonore_billy@yahoo.fr

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English :

An original trio on tour.
Nyckelharpa Greek lyre Percussion

L’événement Concert- Key Trio La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays Diois

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