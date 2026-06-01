Concert- Key Trio Le Temple La Motte-Chalancon

La Motte-Chalancon

Concert- Key Trio

Le Temple 445 grand rue La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Un trio original en tournée.

Nyckelharpa Lyre grecque Percussion

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Le Temple 445 grand rue La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 34 67 20 eleonore_billy@yahoo.fr

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English :

An original trio on tour.

Nyckelharpa Greek lyre Percussion

L’événement Concert- Key Trio La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays Diois